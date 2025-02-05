Seda Sayan ifade verdi

eda Sayan, 'mağdur' sıfatıyla ifade verdi. İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, ödeyemeyenleri aileleriyle tehdit ettiği öne sürülen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda iş insanı Örfi Bilgin ve kardeşi Ziyadin Bilgin ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Sayan ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Sayan'a eşi Çağlar Öktem ve avukatı da eşlik etti. Sayan'ın ifadesinde, "Örfi Bilgin'le tanışıyoruz, arkadaşlığımız var. Yaptığım bir programın yapımcısıydı. Senetler benim ve kanalın arasındaki anlaşmaya ait. Borç alma durumum yok. İş ilişkimiz var ama faizle para almadım. Kendisinden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.