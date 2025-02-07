Depremin yaraları iyilikle sarılacak

YAŞAR Üniversitesi Psikoloji ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Adıyaman'daki depremzede çocuklara yönelik hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Proje kapsamında çocuklar kendilerine özel tasarlanan üç boyutlu figürleri boyayarak kendi hediyelerini hazırlayacak. Sosyal sorumluluk dersi kapsamında ortak proje hazırlayan Psikoloji ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Adıyaman'da deprem bölgesinden 55 çocuğun hayallerini gerçekleştirdi. Yaşları 6-12 arasında değişen 55 çocuk, üniversiteli ağabey ve ablalarının tasarladığı figürler ve boyama kitaplarında sevdikleri çizgi kahramanları boyayacak.