Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

Akşam yemek menüsünde en çok tercih edilen yemeklerden olan İzmir köftenin yapılışı araştırılıyor. Peki İzmir köfte nasıl yapılır? İzmir köfte için gereken malzemeler neler? İzmir köfte kızartılır mı? İşte İzmir köfte için malzemeler ve tarif...