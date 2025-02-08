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Haberler Yaşam Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

Oldukça sevilen lezzetlerden biri olan İzmir köfte yemek sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Bereketli ve doyurucu bir yemek olan İzmir köftenin yapımı da oldukça kolay. İşte lezzetli ve pratik İzmir köfte tarifi...

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Giriş Tarihi:

Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

Akşam yemek menüsünde en çok tercih edilen yemeklerden olan İzmir köftenin yapılışı araştırılıyor. Peki İzmir köfte nasıl yapılır? İzmir köfte için gereken malzemeler neler? İzmir köfte kızartılır mı? İşte İzmir köfte için malzemeler ve tarif...

Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

İZMİR KÖFTE İÇİN MALZEMELER

500 gr orta yağlı kıyma
2-3 sivri biber
1 küçük boy rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz
Kimyon
Karabiber
1 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
3 dilim bayat ekmek içi
3 patates
Ayçiçeği yağı

Sosu için;
3 domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kırmızı toz biber

Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

İZMİR KÖFTE TARİFİ
Kıymayı bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuz ekleyip kızgın yağda kızartın.

Pratik İzmir köfte tarifi! İzmir köfte nasıl pişirilir?

Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

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