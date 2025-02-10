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MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI! Şartlar neler, sınav ne zaman?

MEB İOKBS Bursluluk Sınavı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıflarında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen bursluluk sınavına başvuruda bulunacak olanlar başvuru şartlarını araştırıyor. İşte 2025 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI! Şartlar neler, sınav ne zaman?

MEB bursluluk sınavı başvuru şartları neler? İOKBS Bursluluk sınavı için başvurular nereden nasıl yapılıyor? Başvuru ücreti ne kadar? soruları merak ediliyor. Bugün başlayan başvurular için son başvuru tarihi 3 Mart 2025 olarak açıklandı. İşte MEB Bursluluk sınavına dair detaylar ve başvuru ekranı...

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI! Şartlar neler, sınav ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 5 (beş) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2024 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2025 Mali Yılı için tespit edilen 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI! Şartlar neler, sınav ne zaman?

MEB 2025 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS sınav başvurusu 10 Şubat 2025 – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.

Bursluluk Sınavı bu sene 27 Nisan'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI! Şartlar neler, sınav ne zaman?

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?
a. Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.
b. Sınav başvuruları 10 Şubat 2025 – 03 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
ç. Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname" ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

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