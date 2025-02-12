Modanın kalbi bu yıl ünsüz atacak

Her yıl moda severlerin buluşma noktası haline gelen ve bu sene 11'incisi düzenlenecek olan İzmir Fashion Week-IFW (İzmir Moda Haftası) 25-26- 27 ve 28 Şubat tarihlerinde bir kez daha gerçekleştirilmek için gün sayıyor. Hem tasarımcıların hem de markaların yeni sezon koleksiyonlarını sergileyip, birbirinden renkli defilelerin peş peşe sıralanacağı organizasyonla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Modaya yön veren tasarımcılar Burak Çiçek, Melisa Yılmaz, Meltem Aybar, Nazlı Terzioğlu, Yelda Alatekin, ve Zeynep Olgun'un yeni sezon koleksiyonlarının yanı sıra İzmir Olgunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin hazırladığı kıyafetler de sergilenecek.

Önceki yıllarda Özge Ulusoy, Ebru Öztürk, Buse İskenderoğlu gibi ünlü mankenlerin boy gösterdiği moda şöleninde, bu kez normal ölçekteki modeller görev alacak. Etkinlikte yer alan tasarımcıların isteği doğrultusunda masraflarda kısıtlamaya gidildiği için bu yılki defilelerde ünlü isimler yer almayacak.

'ŞİMDİDEN HEYECANLIYIZ'

Tasarımcıların ve markaların yeni sezon koleksiyonlarını sergileceği, göz alıcı defilelerin yapılacağı ışıltılı organizasyonla ilgili konuşan IFW Kurucusu Akif Örük, "4 gün boyunca, her akşam toplamda 13 defile sunumumuz olacak. Biz şimdiden heyecanlıyız" dedi.