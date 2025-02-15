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Günde iki fincan içmek yetiyor: Yeşil çayın faydaları nedir, neye iyi gelir?

Zayıflamada etkili çaylardan biri olan yeşil çay, formu korurken aynı zamanda sayısız avantajlarıyla birçok fayda sağlıyor. Peki yeşil çay neye iyi geliyor, cilde fayda sağlıyor mu, saça yararları neler, kimler kullanamaz? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi:

Günde iki fincan içmek yetiyor: Yeşil çayın faydaları nedir, neye iyi gelir?

Metabolizmanın hızlanmasında etkili olan çaylardan biri de yeşil çay. Limon takviyesiyle birlikte düzenli olarak tüketilen yeşil çayın form tutmanın dışında hangi faydaları sağlar, yeşil çayı kimler kullanamaz, yeşil çayın zararları nedir sizler için araştırdık.

YEŞİL ÇAY NE İŞE YARAR, FAYDALARI NELERDİR?

Başta form tutma olmak üzere cilt, saç ve yüz için sıklıkla kullanılabilen yeşil çay aslında bilinenden daha faydalı çaylardan biridir. Oldukça basit bir şekilde demlenen ve abartıya kaçmadan tüketilebilmesi gereken yeşil çayın faydaları şunlardır:

.Gözlerde oluşan koyu halkalar ve şişlik için birebir etkili tedavi yöntemlerindendir.
.Metabolizmayı hızlandırma özelliği olduğu için kabızlık gibi sorunların önüne geçer.
.Kanser oluşumunu engelleyen bileşenleri içerdiği için düzenli tüketilmesi önemlidir.

Günde iki fincan içmek yetiyor: Yeşil çayın faydaları nedir, neye iyi gelir?

.Cilt lekeleri ve sivilce izlerinin yok edilmesinde fazlasıyla etkilidir.
.Cilt elastikiyetini artırdığı için yaşlanma izlerinin yavaşlamasını sağlar.
.Diyabet rahatsızlığının oluşmasını engeller.
.Kötü kolesterol seviyesini düşürme konusunda etkilidir.
.Kan basıncı seviyesini düzenler.
.Cildin daha sağlıklı olmasında etkilidir.
.Saç uzamasını teşvik eden içeceklerden biridir.
.Ağız kokusunun azalmasında fayda sağlar.
.Alzheimer ve Parkinson gibi beyinsel rahatsızlıkların etkilerini yavaşlatır.
.Mide hazımsızlıklarında oldukça etkilidir.
.Göz rahatsızlıklarının iyileşme sürecinde etkilidir.

Günde iki fincan içmek yetiyor: Yeşil çayın faydaları nedir, neye iyi gelir?

YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI? NASIL TÜKETİLİR?

Siyah çaya göre daha faydalı olan ve abartıya kaçmadan tüketilen yeşil çay zayıflatma konusunda son derece etkilidir. Yağ yakımını hızlandırdığı için sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlar. Böylece form tutma konusunda destekçi olan yeşil çay genellikle spor öncesinde ya da öğünlerden sonra tüketilebilir. Aşırıya kaçılmadığı takdirde fayda sağlayan yeşil çayın tüketiminde abartıya kaçmak bazı sorunlara neden olabilir.

Yeşil çay tüketimi günlük olarak 2 – 3 fincan olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu miktarın üzerine çıkmak sağlıklı olmadığından dolayı mutlaka tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. Daha hızlı etki etmesini istiyorsanız poşet çay versiyonlarını değil de demleme şeklinde satılanları tercih edebilirsiniz. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz yeşil çayı tüketirken kaynar suyun içerisine bir miktar atıp 5 dakika kadar demleyebilirsiniz. İlk dönemlerde içmekte zorluk yaşarsanız içerisine bir dilim limon takviyesi yapılabilir.

Günde iki fincan içmek yetiyor: Yeşil çayın faydaları nedir, neye iyi gelir?

YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI, KİMLER KULLANMAMALI?

Yeşil çay sayısız faydası bulunan çaylardan biri olmasına rağmen günlük tüketim miktarını artırmak bazı olumsuzluklara yol açabilir. Özellikle hamile kadınlar için çok da önerilmeyen yeşil çayın bebek gelişime olumsuz etki edebileceği düşünülerek mümkün mertebe kullanmamaları önerilir.

Öte yandan kanamalı rahatsızlığı bulunan kişiler ya da regli dönemini şiddetli geçiren kadınların da tüketimde dikkatli olmasında fayda var. Son olarak da ishal gibi rahatsızlık yaşandığı dönemlerde yeşil çay tüketimine ara vermek daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeple yeşil çayı kimler kullanamaz kategorisine bu grupta yer alan kişileri eklemek mümkündür.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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