Günde iki fincan içmek yetiyor: Yeşil çayın faydaları nedir, neye iyi gelir?

Metabolizmanın hızlanmasında etkili olan çaylardan biri de yeşil çay. Limon takviyesiyle birlikte düzenli olarak tüketilen yeşil çayın form tutmanın dışında hangi faydaları sağlar, yeşil çayı kimler kullanamaz, yeşil çayın zararları nedir sizler için araştırdık.

YEŞİL ÇAY NE İŞE YARAR, FAYDALARI NELERDİR?

Başta form tutma olmak üzere cilt, saç ve yüz için sıklıkla kullanılabilen yeşil çay aslında bilinenden daha faydalı çaylardan biridir. Oldukça basit bir şekilde demlenen ve abartıya kaçmadan tüketilebilmesi gereken yeşil çayın faydaları şunlardır:

.Gözlerde oluşan koyu halkalar ve şişlik için birebir etkili tedavi yöntemlerindendir.

.Metabolizmayı hızlandırma özelliği olduğu için kabızlık gibi sorunların önüne geçer.

.Kanser oluşumunu engelleyen bileşenleri içerdiği için düzenli tüketilmesi önemlidir.