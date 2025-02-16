Evimin altından fay hatta geçiyor mu? e-Devlet fay hattı sorgulama sayfası...

ÜRKİYE'DEKİ BAŞLICA FAY HATLARI ŞUNLARDIR:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.

Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.