Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ANKARA VALİLİĞİ, 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN CAN VE MAL KAYBINA NEDEN OLMADIĞINI BİLDİRDİ

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.