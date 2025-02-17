Kahtalı Mıçe’ye hüzünlü veda

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi. Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Burada, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, dualar edildi. Kahtalı'nın cenazesi, daha sonra Çağrı Camisi'nde Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"MÜZİĞİMİZİN USTA İSİMLERİNDENDİ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, ince bağırsak kanseri nedeniyle vefat eden Mustafa Kahtalı için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Halk müziğimizin usta isimlerinden, Anadolumuzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."