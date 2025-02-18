‘Başka Bir Gün’ den heyecan dolu fragman! ’Serdar katil mi?

Ay Yapım imzalı dizinin 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Tuna o gece orada olduğunu ilk kez Nehir'e itiraf ederken o da "Serdar katil mi?" diye soruyor.

Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor.