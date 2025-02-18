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Başka Bir Gün’ den heyecan dolu fragman! 'Serdar katil mi?

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve merak uyandıran hikayesi ile çok beğenilen Başka Bir Gün'de bu hafta heyecan dorukta. Tuna o gece orada olduğunu Nehir'e itiraf ederken Nehir ise Serdar'ın katil olabileceği düşüncesi ile şoka uğruyor. Nehir, Serdar'ı öldürme şüphesi ile gözaltına alınırken fragmanda Serdar'ın son sahnede görünmesi acaba "Serdar ortaya mı çıkıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. İşte Başka Bir Gün'den yeni fragman...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

‘Başka Bir Gün’ den heyecan dolu fragman! ’Serdar katil mi?

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan 'Başka Bir Gün'ün perşembe günü atv'de yayınlanacak yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

‘Başka Bir Gün’ den heyecan dolu fragman! ’Serdar katil mi?

Ay Yapım imzalı dizinin 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Tuna o gece orada olduğunu ilk kez Nehir'e itiraf ederken o da "Serdar katil mi?" diye soruyor.

Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor.

‘Başka Bir Gün’ den heyecan dolu fragman! ’Serdar katil mi?

Nehir ise bütün sırlar ortaya döküldükçe kocasının yanı başında nasıl bu kadar değiştiğini görmemesinin şaşkınlığını yaşıyor. Tanıtımın finaline ise Nehir'in Serdar'ı öldürme şüphelisi olarak gözaltına alınması damga vururken Serdar'ın son sahnede görünmesi acaba "Serdar ortaya mı çıkıyor?" sorusunu akıllarda bırakıyor.

‘Başka Bir Gün’ den heyecan dolu fragman! ’Serdar katil mi?

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

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