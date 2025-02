D&R binlerce çocuğa umut ışığı oldu

Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve eğlence platformlarından D&R, 'Bir Kitapla Değişir Dünyan' projesiyle 6 yıldır köy okullarında okuyan çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor. Çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamayı ve daha çok kitaba ulaşmalarını amaçlayan proje kapsamında daha önce Artvin, Mardin, Urfa, Hatay ve Trabzon'daki köy okullarını ziyaret eden D&R'ın adresi bu kez Kars oldu.

GELECEĞE BİR ADIM

Kars'ın farklı köylerindeki 11 okulu ziyaret eden D&R ekibi, 700 öğrenciye çanta, beslenme çantası ve kırtasiye ürünlerinden oluşan okul ihtiyaçlarını hediye etti. Proje kapsamında öğrencilere toplamda 2 bine yakın kitap da dağıtıldı. "Her çocuğun hayatına dokunduğumuz an, geleceğe atılan değerli bir tohum" diyen D&R Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu, "Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile çocuklarımızın gözlerinde umut ışığı yakabilmek, onları kitapların sihirli dünyasıyla buluşturabilmek bizim için paha biçilemez bir mutluluk. Her ziyaretimizde şahit olduğumuz o masum heyecan, o saf merak ve kitaplara uzanan minik eller, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.