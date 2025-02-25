Operanın genç yetenekleri hayallerine kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması, final bölümü ve ödül töreni ile sona erdi. "Üniversite" ve "Genç Profesyonel" olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmanın üniversite finalinin ardından Genç Profesyonel finali yapıldı. Final ve ödül töreni, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz düzenlendi. "Genç Profesyonel" kategorisinde birincilik Bengisu Yaman Koyuncu'nun, ikincilik Metehan Köklü'nün ve üçüncülük de Zeynep Saray Özcan'ın oldu.

'SAHİP ÇIKMALIYIZ'

Berrin Temeloğlu, Zehra Yıldız Özel Ödülü'nü kazanırken, Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü'ne ise Güneş Uluçay layık görüldü. Janette Thompson Özel Ödülü'nün kazananı da Selen Doğa Yeniekici oldu. Ödül töreninde konuşan Jüri Başkanı Aytül Büyüksaraç, yarışmayı gerçekleştiren tüm paydaşlara teşekkür ederek "Tüm kurum ve kuruluşlara seslenmek istiyorum; sanata sahip çıksınlar" dedi. Yarışmanın "Üniversite" kategorisinde birinciliği Melisa Sanlısoy, ikinciliği Kemal Atakan Korkmaz almış, üçüncülüğü İlkim Derin Akdeniz ve Mehmet Mert Akgemci paylaşmıştı. Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü'nü ise Kemal Atakan Korkmaz ve Mehmet Mert Akgemci paylaşmıştı.