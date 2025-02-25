Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi. Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda Lübnan'a kaçmayı planladığını öğrenildi.

PASAPORT ARAYIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.