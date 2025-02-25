  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı

Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı

MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan ve aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi. Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda Lübnan'a kaçmayı planladığını öğrenildi.

PASAPORT ARAYIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı Son dakika: Reyhanlı saldırısının son faili yakalandı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA