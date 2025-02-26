Uzman isimden Ege Denizi için deprem açıklaması: Kıyılarımız güvenli durumda

Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda çok sayıda deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan, derinlikleri 5 ile 25 kilometre arasında değişen depremler tedirginliğe neden oldu. Bu kapsamda, bölgede yaşanan son durumların analizi hakkında Bodrum'da 'Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları' konulu panel düzenlendi.Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu, UNECSO Kuzey Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi eski Başkanı, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Gülşen Aytaç bilimsel aktarımlarda bulunurken, katılımcıların da sorularını cevapladı. Öte yandan panele Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.'

KIYILARIMIZ GÜVENLİ DURUMDA'

Yaşanabilecek tsunamide Türkiye kıyılarının güvenli durumda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Şu anda bölgedeki yani Santorini ile çevresindeki adalar üçgeninde yer alan ve 1 ay öncesinden başlayıp devam eden depremlerde azalma olmuştur. Bu azalmanın sürmesini ümit ediyoruz. Bu durumda zaten bugüne kadar, o bölgede oluşabilecek sismik olaylara bağlı veya deniz altı heyelanlarına veya volkan patlamasına bağlı olan her türlü tsunami incelemesi modellenerek yapılmış, sonuçlar çıkarılmış halkımızla paylaşılmıştır. Buna göre de Bodrum Yarımadası'na etki edebilecek tsunaminin ortalamada 1 metre, 1-2 noktada belki 2 metre olduğunu ayrıntılarıyla anlatmış durumundayız.