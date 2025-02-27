İsrail’in Batı Şeria’daki Balata Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 1 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Baskında hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı, İsrail askerlerince alıkonuldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 25 yaşındaki Mahmud İbrahim Senakra'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Filistin Kızılayı ise ekiplerinin baskın sırasında yaralanan 3 kişiye müdahale ettiğini aktardı.
Kızılayın açıklamasında iki kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı; diğerinin ise darbedildiği paylaşıldı.
İsrail güçleri gün içerisinde Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. Baskında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı.