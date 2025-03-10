Ece Gürel’e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen’in ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakim karşısına çıkan Özen, kendisine yapılan suçlamalar üzerine, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı.



Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı. Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok.



Ece'nin son 2-3 aydır duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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