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Polis 153 saatlik görüntüyü inceledi! Tutuklandılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurşunlama olayına karıştıkları tespit edilen zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Polis 153 saatlik görüntüyü inceledi! Tutuklandılar

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir iş yerini kurşunlama olayına karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan Ş.Ç. (21) ve N.K. (21) tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alpkent Mahallesi Cemali Tuncer Bulvarı'ndaki bir iş yerinin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili 57 güvenlik kamerasından elde edilen 153 saatlik görüntü incelendi. Olayla ilgili Ş.Ç. ve N.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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