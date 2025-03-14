Açık kaynak ekosistemler 5G’de yerliliğin önünü açıyor

Türk Telekom, iştiraki Argela ve yerli mobil şebeke çözümleri üreten ULAK Haberleşme ile başlattığı 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan Uygulama Programlama Arayüzleri (API) ekosistemi geliştirme projesini Barcelona'daki GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. Mobil şebeke operatörlerinin ve daha geniş mobil ekosistemin çıkarlarını temsil eden küresel bir sektör organizasyonu olan GSMA'in desteklediği projede Türk Telekom, Argela ve ULAK Haberleşme iş birliği ile Uygulama Programlama Arayüzleri (API) aracılığıyla şebeke yeteneklerini dış uygulamalara entegre ederek servis ekosistemini zenginleştiren tamamen milli bir 5G ekosistemi oluşturuldu.

FAYDA SAĞLAYAN PROJE

Telekomünikasyon sektöründe standart şebeke açık arayüzlerini API (Uygulama Programlama Arayüzü) tanımlayan ve geliştiren Linux Foundation tarafından GSMA iş birliği ile geliştirilen açık kaynaklı CAMARA projesini destekleyen Türk Telekom, 5G alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Şebeke ağı yeteneklerini API'ler aracılığıyla ortaya çıkararak operatörler ve ülkeler arasında fayda sağlayan örnek proje, GSMA Açık Ağ Geçidi girişimi tarafından destekleniyor.

YENİ NESİL SERVİSLER

Geliştiricilere ve üçüncü parti firmalara mobil şebeke operatörleri ile daha hızlı ve uyumlu çalışma ortamı sunan platform, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, GSMA Network Başkanı Mats Granryd ve GSMA Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölge Başkanı Jawad Abbassi'nin katılımıyla resmi olarak duyuruldu. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Güçlü bir Uygulama Programlama API ekosistemi, 5G çağında birçok yenilikçi çözümün temeli olacak uygulama- ağ entegrasyonunu kolaylaştırıyor. 5G alanında yenilikçi bir çözüm olan bu platform işletmelerin hızla değişen ihtiyaçlarının, 5G'nin getirdiği özellikler sayesinde etkin bir şekilde karşılanmasına olanak tanıyor. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen API ekosistemi geliştirme projemiz ile bölge coğrafyada İHA (İnsansız Hava Aracı), yayıncılık, akıllı üretim, otomotiv sektörü ve diğer işletmeler için uygulama bazlı yeni nesil servisleri sunan öncü operatör olmayı hedefliyoruz. 5G'ye geçiş sürecinde yerliliğin bizim için önemli olduğunu çok kez vurguladık. 5G alanında öncü çalışmalar yaparken, teknoloji geliştirme vizyonumuzu yansıttığımız işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Güçlü altyapımız ve uzman mühendislerimizle, teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye için bayrak taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.