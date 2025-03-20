İnstagram, Twitter (X), YouTube, Whatsapp, Tiktok çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? 20 Mart sosyal medya erişim sorunu

Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve WhatsApp platformlarında yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına giriş yaparken karşılaştıkları bağlantı hatalarının nedenini araştırıyor. Peki, 20 Mart Perşembe Instagram, Twitter (X), YouTube, Whatsapp, Tiktok çöktü mü, yavaşladı mı, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte sosyal medya platformlarındaki son gelişmeler...
SOSYAL MEDYA ERİŞİM PROBLEMİ 20 MART 2025
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp ve TikTok platformlarına 19 Mart 2025 saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.
Sosyal medya kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Akış yenileme ve paylaşım işlemlerinde aksaklık yaşayan birçok kişi, erişim probleminin ne zaman biteceğini merak ediyor.
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNUNDA SON DURUM
Sosyal medya platformlarına yaşanan erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, akış yenileyerek ve tekrar deneyerek sorunun giderilip giderilmediğini kontrol etmeye devam ediyor.
Kullanıcılar, akış yenileyememe, gönderileri görüntüleyememe ve paylaşım yapamama gibi problemlerle karşılaşıyor.
Yaşanan erişim problemine dair BTK tarafından alınmış bir karar bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama da gelmedi.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.