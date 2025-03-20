İnstagram, Twitter (X), YouTube, Whatsapp, Tiktok çöktü mü, erişim sorunu ne zaman düzelecek? 20 Mart sosyal medya erişim sorunu

Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve WhatsApp platformlarında yaşanan erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarına giriş yaparken karşılaştıkları bağlantı hatalarının nedenini araştırıyor. Peki, 20 Mart Perşembe Instagram, Twitter (X), YouTube, Whatsapp, Tiktok çöktü mü, yavaşladı mı, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte sosyal medya platformlarındaki son gelişmeler...

SOSYAL MEDYA ERİŞİM PROBLEMİ 20 MART 2025

Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp ve TikTok platformlarına 19 Mart 2025 saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaşıyor. Akış yenileme ve paylaşım işlemlerinde aksaklık yaşayan birçok kişi, erişim probleminin ne zaman biteceğini merak ediyor.