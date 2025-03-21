Sesli özetler ve raporlar hazırlamak artık çok kolay

YAPAY zekanın en etkili olduğu konulardan biri de verimliliği artıran uygulamalar. Üstelik kalabalık ekiplerin yaptığı işleri daha az kişişyla yapmak hiç de zor değil. Verimliliği artıran uygulalamalar iş yapma biçimlerini değiştiriyor. Google Gemini, belge düzenleme, kodlama ve sesli içerik özetleme alanlarında sunduğu yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

BELGELERİ DÜZENLİYOR

YENİ Canvas özelliği ile gerçek zamanlı içerik düzenleme mümkün hale gelirken, Sesli Özet (Audio Overview) özelliği belgeleri dinamik bir podcast formatına dönüştürüyor. Metin, görüntü, ses, video ve kodlama dilleri gibi pek çok farklı veri türünü anlama ve birleştirme becerisine sahip çok modlu model Gemini, kullanıcıların üretkenliğini artıracak yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Gemini yalnızca fikir üretmek, derinlemesine araştırmalar yapmak ve içerik oluşturmakla kalmıyor; aynı zamanda gerçek zamanlı belge düzenleme ve prototip kodlama gibi gelişmiş işlevlerle iş birliği süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Yeni Canvas özelliği, kullanıcıların belgelerini ve kodlarını doğrudan platform içinde oluşturup düzenlemesine olanak tanırken, Sesli Özet özelliği ise belgeleri dinamik podcast tarzı sesli içeriklere dönüştürüyor.

REVİZE ETMEK BASİTLEŞTİ

GEMİNİ'NİN sunduğu yeni Canvas özelliği, belgeleri ve kodları oluşturmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran bir alan olarak tasarlandı. Kullanıcılar, prompt çubuğunda Canvas'ı seçerek içeriklerini gerçek zamanlı olarak yazıp düzenleyebiliyor. İlk taslaklar zahmetsizce oluşturulabiliyor ve Gemini'ın sunduğu geri bildirimler doğrultusunda geliştirilebiliyor. Belirli bölümleri veya tüm içeriği revize etmek isteyen kullanıcılar, ton, uzunluk ve biçimlendirme gibi değişiklikleri kolayca yapabiliyor. Kullanıcılar, oluşturdukları içerikleri tek tıklamayla Google Dokümanlar'a aktarabiliyor ve ekip arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

GELİŞTİRİCİ İÇİN AVANTAJ

ÖRNEĞİN, bir paragraf vurgulanarak Gemini'den onu daha kısa ve net, profesyonel ya da gündelik bir hale getirmesi istenebiliyor. Konuşma metinlerinden blog yazılarına, raporlardan makalelere kadar pek çok farklı içerik türü için kullanılabilen Canvas, yalnızca bireysel üretkenliği değil, aynı zamanda iş birliğini de destekliyor. Kodlama sürecini de daha erişilebilir ve verimli hale getiren Gemini, yazılım geliştirme süreçlerini destekleyen yapay zeka destekli çözümleriyle geliştiricilere önemli bir avantaj sunuyor. Yeni Canvas özelliği, kodlama fikirlerini web uygulamaları, Python betikleri, oyunlar, simülasyonlar ve diğer etkileşimli projeler için çalışan prototiplere dönüştürmeyi kolaylaştırıyor.

SESLİ ÖZET İLE BELGELER PODCAST'E DÖNÜŞÜYOR

GOOGLE'IN NotebookLM platformunda büyük ilgi gören Sesli Özet özelliği artık Gemini'ye de entegre edildi. Kullanıcıların belgelerini, sunumlarını ve araştırma raporlarını analiz ederek dinamik bir podcast tarzı sesli içeriğe dönüştürmesini sağlayan bu özellik, yapay zeka destekli iki sunucu aracılığıyla akıcı ve dinamik bir sohbet oluşturuyor. Sunucular, içeriği özetleyerek konular arasında bağlantılar kuruyor ve karşılıklı bir diyalog içinde bilgiyi işliyor. Araştırma makaleleri, ders notları, uzun e-posta dizileri ve Deep Research raporları, Sesli Özet sayesinde hareket halindeyken bile dinlenebiliyor. Kullanıcılar, Gemini'ye belgelerini ve slaytlarını yükleyerek bu özelliği deneyimleyebiliyor. İstem çubuğunun üzerinde beliren öneri butonu aracılığıyla yapay zeka tarafından oluşturulan sohbet dinlenebiliyor, yeni bilgiler edinilebiliyor, sesli özetleri paylaşılabiliyor ya da indirilebiliyor. Sesli Özet özelliği, ilk olarak İngilizce olarak Gemini ve Gemini Advanced abonelerinin kullanımına sunuluyor.