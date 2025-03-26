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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de kabus gibi olay! İş insanının aracına ateş açıp arkadaşını vurdular! 'Korkudan ailemin yanına gidemiyorum'

SON DAKİKA: İzmir'de kabus gibi olay! İş insanının aracına ateş açıp arkadaşını vurdular! 'Korkudan ailemin yanına gidemiyorum'

Son dakika haberi: İzmir'de daha önce kaçırılarak zorla 10 milyon TL'lik senet imzalatılan iş insanı Yılmaz Uslu'nun aracına ateş açıldı. Uslu'nun yanındaki arkadaşı vurularak yaralandı. İzmirli iş insanı, "Korkudan ailemin yanına bile gidemiyorum. Her gün tehdit alıyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi:

İzmir'de çete üyelerinin serbest kalmasına itiraz eden ve ölümle tehdit edildiğini iddia eden genç iş insanı Yılmaz Uslu silahlı saldırıya uğradı. Ancak motorlu saldırgan, Uslu yerine yanındaki H.M. isimli arkadaşını vurdu.

İZMİRLİ İŞ İNSANINA TEHDİT: BANA RAHAT VERMİYORLAR

İzmir'de otomotiv ve yedek parça imalatı yapan iş insanı Yılmaz Uslu'nun bulunduğu araca silahlı saldırıda bulunuldu. Motosikletli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırıda Uslu'nun ön koltukta oturan arkadaşı H.M. yaralandı.

Uslu daha önce de kaçırılarak zorla 10 milyonluk senet imzalatılmış ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklanmıştı. Halen bir kişinin arandığı soruşturmada, serbest bırakılan 4 kişiye itiraz eden Uslu, olaydan şans eseri kurtulduğunu söyleyerek "Bu adamlar bana rahat vermiyor. Sürekli tehdit alıyorum" dedi.

İŞYERİNE GİDEMİYOR

Yakalanan çete üyelerinin aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yürüttüğü Hücre-11 Operasyonu kapsamında tutuklandığı ortaya çıkarken Uslu "Beni kaçırıp zorla 10 milyon lira para isteniyor. Bu kişiler serbest kalıyor ve hala ben ve ailem tehdit ediliyoruz. Ailemden birinin başına bir şey gelmesinden tedirginim. İşime ve ailemin yanına bile gitmiyorum. Yurt dışı hattından da hala ailem ve ben tehdit ediliyorum. Bunlarla ilgili itiraz ve yeniden başvurularımızı yaptık. Ancak bunlar rahat vermiyorlar" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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