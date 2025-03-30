Aydın’daki Tralleis kazılarına sponsor desteği

AYDIN'IN en önemli kültürel miraslarından biri olan Tralleis Antik Kentin, bilimsel kazı çalışmalarına önemli destek geldi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir ve işletme sahibi Fırat Barışık arasında imzalanan protokolle turizm firması Tralleis bilimsel kazı çalışmalarının 2025 yılı resmi sponsoru oldu.

Demir, "Yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tralleis Antik Kentin sahip olduğu zenginliğinin tamamının gün yüzüne çıkarılması, Aydın ili ve tüm dünya adına büyük bir kazanım olacaktır" dedi.