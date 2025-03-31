Kapadokya’da bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkmasının ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Bölgede bulunan yaklaşık 850 konaklama tesislerinde bulunan 36 bin yatağın tamamı doldu.

GÖRSEL ŞÖLEN

Bayram tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistler, bayram sabahında havalanan sıcak hava balonları ile Kapadokya bölgesini kuş uçuşu seyretme imkanı bulurken, balona binemeyen yerli ve yabancı turistler ise Kapadokya bölgesinin seyir tepelerinde uçan balonları izleri. Bölgede hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan sıcak hava balon uçuşları bayram sabahı tekrar başladı. Havalanan sıcak hava balonları Kapadokya semalarında yeniden görsel şölen oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesine bağlı Aşk Vadisinden havalanan 156 sıcak hava balonları ile yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Balonlarda yer bulamayan turistler ise Kapadokya vadilerini doldurarak bu görsel şöleni izledi.