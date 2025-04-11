Ceylan bedel ödetmek için yemin eder

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ikinci bölümüyle atv ekranlarına geldi. Dizinin ikinci bölümünde, Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder.

KADINLARIN SİMGESİ

Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı Sustalı Ceylan'da, başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan, canlandırdığı Ceylan karakteriyle güçlü bir oyunculuk sergilerken Ceylan karakteri ise her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan binlerce kadının adeta simgesi haline geldi. Dizinin senaristi Sevgi Yılmaz ise dizinin hikayesine ilişkin "Bu hikâye kurgu değil, bu ülkede binlerce Ceylan var!" diyerek hikâyenin toplumsal arka planını gözler önüne sererken sosyal medyada #SustalıDeğilCeylan etiketiyle binlerce kullanıcı, kendi yaşadıklarını veya tanık olduklarını paylaştı.