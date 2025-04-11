SON DAKİKA: Nurcan Karabulut cinayetinde dehşete düşüren detay! Tecavüz ettikten sonra...

İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide 35 yaşındaki epilepsi hastası Nurcan Karabulut'un cansız bedenine ulaşıldı. Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırma ile genç kadının ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntılara ulaşıldı. Karabulut'un olay günü görüştüğü eski sevgilisi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz yıl 25 Haziran günü öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre; mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, cesedin üzerinde herhangi bir yara izi olmadığı, ağzında köpükler olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cesedin 35 yaşındaki Nurcan Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.