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ÖSYM ALES soru ve cevapları yayınlandı

ALES 2025 sınavına giren adaylar merakla sınav soru ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. 2025 ALES soru ve cevapları yayınlandı. İşte 2025 ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı....

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ÖSYM ALES soru ve cevapları yayınlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

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