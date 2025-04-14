Son dakika... Narin Güran cinayetinde ikinci dava ertelendi! Dava o tarihte görülecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına başlandı.
Duruşma yoğun katılım nedeniyle Narin Güran cinayeti ana davanın görüldüğü 8. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşma basına kapalı yapıldı. Yaklaşık 9 saat süren duruşma, sanık ve san��k avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
Mahkeme Başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma"dan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.
Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.
ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış,
4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.
Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.