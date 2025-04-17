Baba- oğul 11 yıl arayla aynı şekilde can verdi!

MOTOSİKLET kazasında 21 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesinin ardından ortaya üzücü detaylar çıktı. Gencin 3 ay önce yine kaza yaptığı, kolunun kırıldığı, hasar gören motosikletin yerine yaşamını yitirmesine neden olan yeni motosikleti aldığı belirtildi.

YÜREK YAKAN KAZA

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Manavgat istikametinden Serik yönüne seyreden Berkay Mehmet Gülaydın'ın (21) kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Gülaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Berkay Mehmet Gülaydın'ın 3 ay önce motosiklet kazası geçirdiği, kolunun kırıldığı, hasar gören motosikletinin yerine yeni motosikletini aldığı ifade edildi. Öte yandan feci kaza sonrasında yürek yakan bir detay daha ortaya çıktı. 21 yaşındaki gencin babası İsmail Gülaydın'ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi'nde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdiği belirtildi.