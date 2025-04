Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya açıkladı

Yerlikaya, sürücü belgelerinin geçici olarak geri alınmasına neden olan her uygulamanın arkasında trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller ile can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bizim derdimiz işlem yapmak değil, kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Bu yüzden kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız."