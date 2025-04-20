Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu bildirdi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sürücü affı" konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirtti.



Ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının dün itibarıyla 689 bin 946 olduğunu ifade eden Yerlikaya, 499 bin 88 sürücünün ehliyetinin, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları ve alkol ölçüm testini reddettikleri için, 28 bin 461 sürücünün ehliyetinin 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 5 kez hız ihlali, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları, 162 bin 397 sürücünün belgesinin ise adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazası, sağlık şartları) nedeniyle geçici olarak geri alındığını aktardı.



