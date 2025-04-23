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Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara

Son dakika: İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara

Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul'da devlet ve vakıf üniversitelerinin 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ

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Son dakika: İstanbul’da üniversitelerde eğitime 2 gün ara

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin tatil edilip edilmediği ile ilgili açıklama yaptı. Özvar, "İstanbul ve civar bölgelerdeki üniversitelerimizde herhangi bir sorun ve aksilik yok. Çok şükür şu ana kadar gerek yapı gerek insani açısından hasarla karşı karşıya olmadığımızı ifade etmek isterim. İstanbul'da başta Valimiz Davut gül olmak üzere İçişleri Bakanımız ile iletişim halindeyiz. Yapılan istişareler neticesinde yarın ve Cuma günleri devlet ve vakıf üniversiteleri tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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