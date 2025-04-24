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Başkan Erdoğan, Gazze'ye kurban bağışında bulundu

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan, Gazze’ye kurban bağışında bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını Türk Kızılay'a yaptı.

Başkan Erdoğan, Gazze’ye kurban bağışında bulundu

Başkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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