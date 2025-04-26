Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye’ye geleceğini açıkladı

Atina'nın Ege'de Türk deniz yetki alanlarını da ihlal eden ve azami kıta sahanlığı iddialarını yansıtan 'deniz mekansal planlama' haritasını yayınlamasından sonra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ilk kez konuştu. Miçoktakis Yunan basınına verdiği demeçte, "Türkiye ile kavga peşinde değilim. Ülke içinde itibarımı arttırmak için de gerginlik dilini kullanmaya ihtiyacım yok. Yüksek düzeyli iş birliği konseyi toplantısı için Ankara'ya gideceğim. Tarih henüz belirlenmedi ama bu ziyaretin ertelenmesini ya da iptal edilmesini gerektirecek bir durum yok" dedi. Miçotakis, 'deniz mekansal planlama' haritası ilan etmelerinin hem Avrupa'ya karşı bir yükümlülük hem de jeopolitik nedenlerle gerekli olduğunu belirterek, "Yıllardan beri askıda kalan bir konu kapandı. Yunanistan ilk kez deniz sahasını ve azami kıta sahanlığı sınırlarını resmi bir şekilde haritada dile getirdi" şeklinde konuştu.