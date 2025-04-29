  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

DHA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmİr haberleri... İzmir'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyeliğine dair beyan bulunan, dijital materyallerde kayıtları yer alan, örgüt yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgüte fon sağladığı belirlenen ve sosyal medyada örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 134 bin 300 Türk lirası, 300 Amerikan doları, 1 tane F serisi 1 Amerikan doları, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA