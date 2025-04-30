Eşini sopayla öldüresiye darbeden cani kocadan pişkin açıklama: Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum

Samsun'da eve alkollü gelip 2 çocuk annesi eşini sopa ile vurarak hastanelik eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan koca cezaevine götürülürken," Haksızım efendim inan ki haksızım. Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum" demesi dikkat çekti.





Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden S.E.(53) dün akşam eve alkollü geldiği için 2 çocuk annesi eşi A.E.(49) ile eve alkollü gelme yüzünden tartıştı. Tartışma sonucu S.E.'nin sopayla eşi A.E.'nin kafasına vurarak,' Seni yaşatmam senin için cezaevinde yatacağım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi.