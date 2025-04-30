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Haberler Yaşam Eşini sopayla öldüresiye darbeden cani kocadan pişkin açıklama: Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum

Eşini sopayla öldüresiye darbeden cani kocadan pişkin açıklama: Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum

Samsun'un Canik ilçesinde eşini sopayla öldüresiye darbeden cani kocanın ifadesi duyanları şoke etti. Cani koca ifadesinde,"Haksızım efendim inan ki haksızım. Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Haksızım yani. Allah'a havale ediyorum" dedi.

İHA

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Samsun'da eve alkollü gelip 2 çocuk annesi eşini sopa ile vurarak hastanelik eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan koca cezaevine götürülürken," Haksızım efendim inan ki haksızım. Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum" demesi dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden S.E.(53) dün akşam eve alkollü geldiği için 2 çocuk annesi eşi A.E.(49) ile eve alkollü gelme yüzünden tartıştı. Tartışma sonucu S.E.'nin sopayla eşi A.E.'nin kafasına vurarak,' Seni yaşatmam senin için cezaevinde yatacağım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

S.E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E.," Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı. S.E.'nin cezaevine götürülürken, "Haksızım efendim inan ki haksızım. Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum. Haksızım yani. Allah'a havale ediyorum" demesi dikkat çekti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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