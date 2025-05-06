Amerikan rüyası kabusa döndü

Türkiye'de oynadığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle adından bolca söz ettiren Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Daha önce kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenerek ABD'ye yerleşen eski dizi oyuncusu Meltem Miraloğlu, ABD'de darp edildi. Kendisinden 48 yaş büyük eşinden ayrıldıktan sonra bu kez de kendisinden 40 yaş büyük bir iş insanıyla evlenme hazırlığı yapan Miraloğlu, kendisine aşık olan ABD'li bir genç tarafından feci şekilde dövüldü.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, bir süre sonra da eşinden ayrılmıştı. Miraloğlu, bu evliliğiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

İddialara göre Meltem Miraloğlu, bu kez de kendisinden 40 yaş büyük olan 78 yaşındaki Amerikalı iş insanı Josef ile evlenmeye hazırlanıyordu. Hatta 18 Mayıs 2025 Pazar günü nikâh masasına oturacakken, kendisine âşık olan genç bir Amerikalı tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Miraloğlu'nun New Jersey'de bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Magazin basınındaki iddialara göre, kırılan kaburga uçları akciğere batıp akciğer sönmesi yaşayan Miraloğlu, cerrahi müdahale ile kurtarıldı. Sağlık durumunun şu an iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Miraloğlu'nun Josef isimli iş insanıyla yapacağı evliliğin akıbeti merak konusu oldu.

MELTEM MİRALOGLU KİMDİR?

MELTEM Miraloğlu, 13 Ocak 1987 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş, 2 yaşında ailesiyle İstanbul'a taşındı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra Mahsun Kırmızıgül'ün dikkatini çekerek profesyonel oyunculuğa adım attı. 2011 yılında "Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı "Hayat" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Bu performansıyla 2012 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" (2013-2014) ve "Aşık" (2016) gibi projelerde de rol aldıktan sonra ani bir kararla ABD'ye yerleşti.