Yeni keşfedilmişti! Yemeği de yapılıyor... Zehirli bitki türü 'Milleyha tirşiği' risk altında

Yılanyastığı cinsinin dünyada Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'ya kadar genelde Akdeniz Havzası'nda yoğunlukta olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Türkiye, bitkinin en önemli yayılış merkezlerinden biri. Dünyada 25-30 arasında türü yer alırken, 'Arum milleyhanum' ile tür sayısı Türkiye'de 14'e yükseldi. Dünyada Türkiye'de yayılış gösteren 3'üncü endemik arum türü olarak literatüre girdi" diye konuştu.

'BÖLGEDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT SÖZ KONUSU' Bitkiyi oldukça riskli bir alanda bulduklarını dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, "Milleyha kuş cenneti sadece ülkemiz açısından değil, dünya açısından da oldukça önemli bir kuş konaklama merkezi. Bölge, göçmen kuşların geçiş noktaları ve şu ana kadar yapılan çalışmalarda 312 kuş türünün konakladığı ortaya konulmuş. Sadece kuşlar değil, 300 civarında bitki türü, 24 kelebek türü, 12 kurbağa türü, sürüngenlerin ve çok fazla böceğin de bulunması bu alanın önemini vurguluyor. Fakat şu anda Milleyha kuş cenneti ciddi anlamda insan etkisine maruz kalıyor. Özellikle organik ve inorganik artıkların, molozların arum milleyhanumun bulunduğu alana dökülmesi, kaçak avcılığın oldukça yüksek oluşu, alanın 3'te 1'inin imara açık olmasından dolayı bölge tehdit altında. Bölgenin acilen koruma altına alınması gerekiyor. Acilen önemli bir koruma statüsü getirilmezse bu alandaki arum milleyhanum gerekse de göçmen kuşlar ve tüm biyolojik çeşitlilik çok ciddi bir tehdit altında" dedi.