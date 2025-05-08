Bahar Aksu Şişli'de sokak ortasında öldürülmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı! 3 gün önce keşif yapmışlar

Araca binmemek için uzun süre direnen Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak katledildi. Olayın ardından yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol'un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a gelerek bir gece konakladığı belirlendi.İstanbul'da bir gece kalan zanlının ve arkadaşlarının olay yerine giderek keşif yaptıkları ortaya çıktı.