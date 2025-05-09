Kore gazisine 95. yaş günü sürprizi

1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na Türkiye'den gönderilen askerlerin arasında yer alan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan 1930 doğumlu Mehmet Gün'ün 95. yaşı Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kutlandı. Birçok arkadaşını savaşta şehit verdiklerini anlatan Gün, o günden bugüne kendilerine sahip çıkan, unutmayan herkese ve ilk defa doğum gününü kutlayan Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Kore Gazisi Mehmet Gün'ü telefonla arayarak 95. yaşını kutladı. Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü aracılığıyla il genelinde yaşayan gaziler ve şehit ailelerine yönelik çalışmaları kapsamda, 1958 yılından bugüne vatan uğruna hayatını kaybeden Muğlalı şehitlerin aziz hatıralarını, 'Muğla Şehitler Albümü'nde bir araya getirdi.