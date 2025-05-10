Antalya’da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

'KAYMALAR, GÖÇMELER YAŞANIYOR'

Falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunun bilindiğini kaydeden Prof. Dr. Dipova, "Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bunlardan nasıl etkilenir bu asansörler, tüneller? İnsanların sağlığını etkileyecek bir sorun çıkar mı? Bu gözle baktık Altyapı Çalışma Grubu'nda ve bu konuyla ilgili bulgularımızı da çalıştayda paylaştık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapacağız. Kent Konseyi 6-7 çalışma grubunda, daha çok mühendislik gözüyle bakacağız. Diğer çalışma grupları da muhtemelen bu konuda görüş hazırlayacaktır" diye konuştu.

'BURADA SORUN İNSAN KULLANIMI'

Falezlerin büyük bölümünün eski tabirle 'Birinci Derece Sit Alanı', şu anki tabirle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dipova, "Ancak istisnalar da var. Bildiğiniz gibi 2004 yazında müzenin önündeki kesim birinci derece sit alanı olmaktan çıktı. Sit tanımına hiç alınmayan bölgeler de var. Ve mühendislik gözüyle bakarak, stabilite sorunları dediğimiz sorunlar, aslında falezlerin oluşum mekanizmalarıdır. Böyle oluştu. 'Bin yıllarca kırıldı' diyoruz ama bu dikliğin oluşma mekanizmalarından biri de kırılmalardır. O nedenle doğal yapı açısından bir sorun görmüyoruz. Burada sorun insan kullanımı" dedi.