Antalya’da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

Antalya'da iki 5 yıldızlı otelin, müşterilerin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere gizli tünel yaptığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova'nın açıkladığı gizli tünellerin görüntülerini, otel müşterilerinin paylaştığı da ortaya çıktı.
'PLAJA ULAŞIMI SAĞLAYAN ASANSÖRLER VAR'
Prof. Dr. Nihat Dipova, falezler üzerinde yoğun yapılaşma olduğunun bilindiğini belirterek, ayrıca plaj kullanımının da talep edildiğini söyledi. Prof. Dr. Dipova, "Plaja ulaşımı sağlayan asansörler var. Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında veya otel müşterilerinin yorumlarında bahsettiği, videolarını çektiği, fotoğraflarını paylaştığı yapılar aslında" dedi.