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Haberler Yaşam Antalya'da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

Antalya'da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

Antalya'nın en önemli doğal miraslarından falezlerde, iki 5 yıldızlı otelin müşterilerini denize ulaştırmak için gizli tüneller açtığı ortaya çıktı. Gizli tüneller, sosyal medyada turistlerin paylaştığı fotoğraf ve videolarla da belgelendi. Falezlerin stabilitesini tehdit eden bu yapıların, doğal dokuya ve simge değere büyük zarar verdiği belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Antalya’da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

Antalya'da iki 5 yıldızlı otelin, müşterilerin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere gizli tünel yaptığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova'nın açıkladığı gizli tünellerin görüntülerini, otel müşterilerinin paylaştığı da ortaya çıktı.

'PLAJA ULAŞIMI SAĞLAYAN ASANSÖRLER VAR'
Prof. Dr. Nihat Dipova, falezler üzerinde yoğun yapılaşma olduğunun bilindiğini belirterek, ayrıca plaj kullanımının da talep edildiğini söyledi. Prof. Dr. Dipova, "Plaja ulaşımı sağlayan asansörler var. Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında veya otel müşterilerinin yorumlarında bahsettiği, videolarını çektiği, fotoğraflarını paylaştığı yapılar aslında" dedi.

Antalya’da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

'KAYMALAR, GÖÇMELER YAŞANIYOR'
Falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunun bilindiğini kaydeden Prof. Dr. Dipova, "Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bunlardan nasıl etkilenir bu asansörler, tüneller? İnsanların sağlığını etkileyecek bir sorun çıkar mı? Bu gözle baktık Altyapı Çalışma Grubu'nda ve bu konuyla ilgili bulgularımızı da çalıştayda paylaştık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapacağız. Kent Konseyi 6-7 çalışma grubunda, daha çok mühendislik gözüyle bakacağız. Diğer çalışma grupları da muhtemelen bu konuda görüş hazırlayacaktır" diye konuştu.

'BURADA SORUN İNSAN KULLANIMI'
Falezlerin büyük bölümünün eski tabirle 'Birinci Derece Sit Alanı', şu anki tabirle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dipova, "Ancak istisnalar da var. Bildiğiniz gibi 2004 yazında müzenin önündeki kesim birinci derece sit alanı olmaktan çıktı. Sit tanımına hiç alınmayan bölgeler de var. Ve mühendislik gözüyle bakarak, stabilite sorunları dediğimiz sorunlar, aslında falezlerin oluşum mekanizmalarıdır. Böyle oluştu. 'Bin yıllarca kırıldı' diyoruz ama bu dikliğin oluşma mekanizmalarından biri de kırılmalardır. O nedenle doğal yapı açısından bir sorun görmüyoruz. Burada sorun insan kullanımı" dedi.

Antalya’da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

ANTALYA'NIN SİMGE DEĞERİ

İnsan kullanımının nasıl düzenleneceği konusunu tartıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "Herhangi bir ön yargımız yok. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar ne amaçlarla kullanabilir veya kullanmalılar mı? Falezler üzerinden denize kadar inmek istiyor muyuz? Bunu nasıl regüle etmemiz gerekir? Şu andaki mevcut uygulamada çok sayıda asansör var, tüneller var. Bunların doğal yapıya özellikle Antalya'nın bu simge değerine zararı var mı? Belli bir azınlık, belli bir gezgin kitle, bir amaçla kullanacak diye bu simge değerden kaybımız olacaksa; bunların etraflıca tartışılması, değerlendirilmesi lazım. Bu amaçla da yetkililer, halk, sivil toplum örgütleri bu konuda kafa yormalı diye düşünüyoruz ve bunun da en uygun yerlerinden biri Kent Konseyi olduğu için burada tartışmayı açtık" diye konuştu.

Antalya’da falezlere gizli tünel skandalı! 5 yıldızlı oteller doğal alanı delmiş

'GİZLİ TÜNELLERİ HARİKA'

Seyahat acentelerine ait internet sitelerindeki müşteri değerlendirmelerinde; bu iki otelin falezlere açtığı tünellerle ilgili fotoğraflar ve videolar yer alıyor. Endonezya'dan gelen bir kadın turist, otelin falezlere açılan tünelinin fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Gizli tünelleri harika. Sadece 1 gece kaldım ve güzel bir deneyimdi. Ne yazık ki personelin çoğu, 5 yıldızlı bir otel olmasına rağmen İngilizce konuşmuyor. Giriş deneyimi hızlı ve iyiydi, saat 11.00 civarında vardığımızda erken giriş yaptık. Bu otelin bahçe alanında dolaştığınızda sizi çok güzel bir uçurumun aşağısına götürecek gizli tüneli bulmaya çalışın. Gün batımını görmek gerçekten tavsiye edilir. Sadece 1 restoranları var ama oda servisi de var" dedi. Diğer yandan bir İngiliz YouTuber'ın Antalya tatil görüntülerinde; otelin tünel videolarını kullandığı görüldü.

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