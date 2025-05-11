  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam IBAN’la ödeme aldı, hayatı karardı: "Askerliğe gidemiyorum, sürekli cezaevine giriyorum"

IBAN’la ödeme aldı, hayatı karardı: "Askerliğe gidemiyorum, sürekli cezaevine giriyorum"

Bursa'da oto yıkama ve araç kiralama işi yapan Oktay Yanık, dolandırıcıların kurbanı oldu. Müşterilerinden IBAN yoluyla ödeme alan Yanık, aslında kara para aklamak için kullanıldığını evine gelen mahkeme kağıtlarıyla öğrendi. Hakkında açılan çok sayıda nitelikli dolandırıcılık davasıyla sarsılan genç adam, Eylül ayında gitmesi gereken askerliği ertelemek zorunda kaldı.

İHA

Giriş Tarihi:

IBAN’la ödeme öldı, hayatı karardı: Askerliğe gidemiyorum, sürekli cezaevine giriyorum

Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı. Nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullandı. Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar, kayıplara karıştı. Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeleri nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevi yerine cezaevine girebileceğini söyledi.

IBAN’la ödeme öldı, hayatı karardı: Askerliğe gidemiyorum, sürekli cezaevine giriyorum

"SÜREKLİ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKIYORUM"

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, "Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor. Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz. Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler.

IBAN’la ödeme öldı, hayatı karardı: Askerliğe gidemiyorum, sürekli cezaevine giriyorum

Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA