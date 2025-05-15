Tarihi doku beyaz perdeyle buluştu

BİTLİS, bu yıl ilk kez düzenlenen Beş Minare Uluslararası Film Festivali ile tarihi ve kültürel dokusunu sinemanın evrensel diliyle buluşturdu. 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen festival, görkemli ödül töreniyle sona erdi. Sanat, kültür ve sinemanın kalbinin attığı organizasyonda unutulmaz anlar yaşandı.

'BİTLİS SİNEMA SAHNESİ OLDU'

FESTİVALİN direktörlüğünü üstlenen ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles, yaptığı kapanış konuşmasında "Bitlis bu üç gün boyunca sadece bir şehir değil, adeta bir sinema sahnesi oldu. Katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.