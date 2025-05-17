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Haberler Yaşam Kızını 5 dakika görmek 150$!

Kızını 5 dakika görmek 150$!

Turizmci Osman Avcı, 2019’da evlendiği Anastasia Bukh tarafından Belarus’a kaçırılan kızı için hukuk savaşı başlattı. Kızı Alya ile 5 dakika görüntülü konuşmak için her defasında annesinin hesabına 150 dolar yatırdığını anlatan Avcı, “Kızıma Türk olduğunu unutturmak istiyor. Yavrum için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

FATİH ŞENDİL ÖZEL HABER

Giriş Tarihi: Gazete

Kızını 5 dakika görmek 150$!

KENDİ ÜLKESİNE KAÇIRDI

Turizmci Osman Avcı (36), 2019'da tanıştığı Belaruslu Anastasia Bukh (24) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya isimli bir kızları dünyaya geldi. Genellikle tatil beldelerinde yaşayan aile, geçtiğimiz yıl Osman Avcı'nın işi gereği Adana'ya yerleşti. Avcı çifti mutlu bir evlilik sürerken genç kadın, geçtiğimiz 6 Ekim'de eşi işteyken kızını da yanına alarak Belarus'a kaçtı. Avcı, eşi ve çocuğunu evde bulamayınca emniyete şikayette bulundu.

Kızını 5 dakika görmek 150$!

'BENİ HER YERDEN ENGELLEDİ'

Eşinin kendisini engellediğini belirten Avcı, "Gerekli yerlere başvurup çocuğumun iadesini istedim. Olay günü kızımı erken uyutacağını söyledi, şüphelendim. Attığı ses kaydında uçak motoru sesi geliyordu, anladım kaçtığını ama engel olamadım. Şu an kızımla 5 dakika görüntülü konuşabilmek için bile para istiyor. Alya ile her görüşme öncesi hesabına 150 dolar yatırıyorum. Para yattığı an engeli kaldırıp görüşmemize izin veriyor" dedi.

Kızını 5 dakika görmek 150$!

TEK KORKUM TÜRK OLDUĞUNU UNUTMASI

Kızının sesini ancak para yatırdıktan sonra annesi Anastasia Bukh'un engeli kaldırmasıyla duyabildiğini kaydeden çaresiz baba Avcı, "Canım kızım Alya'ya kavuşmak istiyorum. Kızıma orada Türk olduğunu unuttururlar diye çok korkuyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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