AK Parti engelli genç mühendisin azmini paylaştı

AK Parti, yayınladığı özel video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Videoda, görme engeline rağmen Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan genç mühendis Zülal Tannur'un azmi ve inancıyla örülü yolculuğu gündeme alındı. Videoda yer alan 23 yaşındaki Zülal'in Türkiye'nin gururu TOGG için yapay zekâ destekli far sistemi geliştirdiği ifade edilirken. "Zülal, TOGG'un gözleri oldu" denildi. Zülal ise videoda, "Bu süreçte yaptığımız teknolojiler imkansızlıkları aştı, dünya teknoloji arenasında ülkemize birçok gururu yaşattı" dedi. AK Parti tarafından paylaşılan videoda "Bir genç var, yüreğiyle geleceği görüyor. Bir ülke var, böyle gençlerle büyüyor. Zülal ve onun gibi azmiyle, aklıyla, ilhamıyla Türkiye'mizi geleceğe taşıyan gençlerimizle gurur duyuyoruz" mesajına da yer verildi.