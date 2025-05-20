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Haberler Yaşam Eski eşi sokak ortasında katletmişti! Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde istenen ceza belli oldu

Eski eşi sokak ortasında katletmişti! Şişli'deki Bahar Aksu cinayetinde istenen ceza belli oldu

Şişli'de eski eşi 34 yaşındaki Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren cani Rüstem Elibol için 2 ayrı suçta ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 3 şüpheli S.Y., S.S. ve A.B.'nin ise 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.



Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiği öğrenildi.

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