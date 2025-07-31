Banka kartını arkadaşına verdi, başına gelmeyen kalmadı: 17 soruşturma açıldı! Yetmedi cezaevine girdi

'OĞLUM CEZAEVİNDE'

Burak Sevinç'in annesi Hacer Sevinç Yoldaş (42), nişanlı olan oğlunun masraflarını karşılayabilmek için arkadaşının şirketinde işe girdiğini belirterek, "Düğünümüzü yapamıyorduk, maddi imkanlarımızdan dolayı. Bir arkadaşı teklif sunuyor; 'Benim aile şirketim var, aile şirketimde saç şekillendirici satıyoruz' diyor. 'Bize katılırsan, en azından düğününe bir katkımız olur' diyor. Oğlum bu teklifi, suç olduğunu bilmediği için kabul ediyor. Şu anda kendisi cezaevinde. Müştekinin zararlarını giderdiğimiz halde, şikayet geri çekildiği halde, oğlum ömürlük ceza ile yargılanıyor. Oğlumun üzerinde şu an 17 tane dosyası var ve 17 dosyadan 1 tanesi şu anda onaylandı. Şu anda cezaevinde oğlum, 3 yıl 4 ay yatacak. Bir diğer dosyamız istinafta ve her bir dosyadan 3 yıl 4 ay olarak yargılanıyor" dedi.