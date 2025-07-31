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MEB duyurdu: Milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak! Kontenjan sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla atama yapılacak. Gerçekleşecek atama içi kontenjan sayısı belli olurken başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak.

AA

Giriş Tarihi:

MEB duyurdu: Milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak! Kontenjan sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 19 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, başvurular 11-15 Ağustos'ta alınacak. Başvurular 18-20 Ağustos'ta öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

MEB duyurdu: Milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak! Kontenjan sayısı belli oldu

Ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 27 ve 28 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, uygun başvurular onaylanacak.

Atama sonuçları, "2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılacak atamalarla ilan edilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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