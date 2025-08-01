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Haberler Yaşam Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi yayımladı. Listede bulunan Bifet markası dikkat çekti. Ürününde domuz eti tespit edilen firmanın sahibi İlko Köse'nin ise daha önce de 'Gurme Sucuk' firması ile vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yedirdiği ortaya çıktı. İlko Köse'nin her skandalından sonra farklı şirketler ve farklı markalar ile (Bifet, 7tepe, Gurme Sucuk) üretime nasıl devam ettiği ise merak konusu oldu. Vatandaşlar, firma faaliyetlerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

SABAH

Giriş Tarihi:

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı 'sağlığı tehlikeye düşürecek' gıdalar listesindeki Bifet markasının vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkarken, aynı markanın sahibi olan gıda teröristi İlko Köse'nin daha önce farklı markalar üzerinden yine aynı skandalı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

FARKLI MARKALAR AYNI TAKTİK

Taklit ve tağşiş ürünler arasında akılalmaz sahtekarlıklar tespit edildi. Domuz eti çıkan firmalar arasında Bifet de yer aldı. Bifet'in sahibi İlko Köse'nin daha önce de 'Gurme' markasıyla yine aynı sahtekarlığı yaptığı belirlendi. Köse'nin 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor.

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Gıda teröristi İlko Köse

ÜRETİME NEDEN 'DUR' DENMİYOR?

İlko Köse Kocaeli'ndeki üretim tesisinde farklı markalar üzerinden vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yedirmesi skandalının ardından ise akıllara birçok soru geldi. İlko Köse'nin tüm bu skandallarına rağmen üretime farklı şirketler ile nasıl devam ettiği merak konusu oldu. Vatandaşlar üretim faaliyetlerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

İLKO KÖSE VE FİRMALARI!

Bifet ve Gurme Gıda'nın sahibi İlko Köse, İTO'ya kayıtlıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti tespit edilen firmalar arasında yer alan Bifet Gıda, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindedir. Gurme Gıda'nın adı 2020 yılında değiştirilerek Bifet Gıda adını almıştır.

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Bifet'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre; firmanın 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor. İlko Köse'nin yine 7tepe markası ile de domuz eti skandallarına karıştığı ifade ediliyor.

Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Domuz eti sattığı tespit edilen firmalar birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmaların sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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