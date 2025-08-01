Farklı markalarla aynı taktik: Domuz eti skandalı!

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı 'sağlığı tehlikeye düşürecek' gıdalar listesindeki Bifet markasının vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkarken, aynı markanın sahibi olan gıda teröristi İlko Köse'nin daha önce farklı markalar üzerinden yine aynı skandalı gerçekleştirdiği tespit edildi.

FARKLI MARKALAR AYNI TAKTİK

Taklit ve tağşiş ürünler arasında akılalmaz sahtekarlıklar tespit edildi. Domuz eti çıkan firmalar arasında Bifet de yer aldı. Bifet'in sahibi İlko Köse'nin daha önce de 'Gurme' markasıyla yine aynı sahtekarlığı yaptığı belirlendi. Köse'nin 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor.

Gıda teröristi İlko Köse

ÜRETİME NEDEN 'DUR' DENMİYOR?

İlko Köse Kocaeli'ndeki üretim tesisinde farklı markalar üzerinden vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yedirmesi skandalının ardından ise akıllara birçok soru geldi. İlko Köse'nin tüm bu skandallarına rağmen üretime farklı şirketler ile nasıl devam ettiği merak konusu oldu. Vatandaşlar üretim faaliyetlerinin durdurulması için çağrıda bulundu.

İLKO KÖSE VE FİRMALARI!

Bifet ve Gurme Gıda'nın sahibi İlko Köse, İTO'ya kayıtlıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde ürünlerinde domuz eti tespit edilen firmalar arasında yer alan Bifet Gıda, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindedir. Gurme Gıda'nın adı 2020 yılında değiştirilerek Bifet Gıda adını almıştır.

Bifet'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre; firmanın 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor. İlko Köse'nin yine 7tepe markası ile de domuz eti skandallarına karıştığı ifade ediliyor.

Domuz eti sattığı tespit edilen firmalar birçok farklı türde ürün satışı yapıyor. Firmaların sattığı ürünler arasında sucuk, sosis, jambon, salam, kavurma, pastırma ve köfte grubu ürünleri bulunuyor.