Bayraktar, milli sosyal medya platformunu anlattı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şöyle konuştu: "Kimisi 'benim ticaretim duruyor' diyor kimisi 'ben bugün e-posta atamadım' diyor. O zaman alternatifini inşa edeceksiniz. Bunun dost doğru işleyenini yapacaksınız. Ancak dünyayı yeniden inşa ederek buradan çıkabileceğimizi görüyorum. Dolayısıyla siz dünyayı inşa etmeyince eleştirseniz de bir işe yaramıyor" dedi. Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın hesap açarak ilk kez sosyal medyaya girdiğini anlatan Bayraktar, "Benim için de çok önemli çünkü eşim ilk defa sosyal medya hesabı açtı, NeXT Sosyal'e ve moderasyonunu yapacak ekibe güvendi" şeklinde konuştu.