Gelişen teknolojiye karşı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor! 6 Şubat depreminden sonra prefabrik dükkanda mesleğine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'teki iş yeri yıkılan soba tamircisi Osman Vehbi Çanakçı mesleğini prefabrik iş yerinde sürdürüyor. İslahiye'de oturan Osman Vehbi Çanakçı, çocukluk yıllarında babasının yanında soba tamirciliğine başladı. Zamanla ustalaşan Çanakçı, kendi iş yerini açarak mesleğine devam etti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri ve evi yıkılan Çanakçı, bir süre sonra yapılan prefabrik iş yerinde yeniden mesleğine başladı. Doğal gaz ve elektriğin yaygınlaşması ile mesleği bitme noktasına gelen Çanakçı, zorlu şartlara rağmen prefabrik iş yerinde ata mesleğini sürdürüyor.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEDİK'

Osman Vehbi Çanakçı, soba tamiri mesleğini aile olarak 3 kuşaktır devam ettirdiklerini belirtti. Çanakçı, "Dede ve baba mesleğini 60 yıldır yapıyorum. Mesleğin altın bilezik olduğu dönemde, büyük bir dükkanda kalfa ve çıraklarla çalışır, kış hazırlıklarına yazdan başladık. Siparişlere yetişemezdik. Son 30 yıldır 125 yıllık aile mesleğini gelişen teknoloji karşısında ayakta tutmaya çalışıyorum. Depremde dükkanımı kaybettim. 25 metrekare bir prefabrik dükkanda mesleğimi teknoloji karşısında ayakta tutmaya devam ediyorum. Bir zamanlar 15 civarında sobacı vardı. Şu anda bu mesleği yapan tek kişiyim. Yanımda çalışacak kimse olmadığı için elaman yetişmiyor. Tek üzüntüm, yaklaşık 125 yıllık aile mesleği benimle birlikte yok olacak olmasıdır'' diye konuştu