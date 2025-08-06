Boşanma davasında emsal karar: Kayınpederinin evi tahsis edildi

İSTANBUL 7'nci Aile Mahkemesi, çekişmeli boşanma davasında bir çiftin müşterek olarak kullandıkları koca B.A.'nın babasına ait evin dava sürecinde eşi M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi. İstanbul'da yaşayan B.A. ile M.A., 2021 Şubat ayında evlendi. Ancak zaman geçtikte çift arasında sorunlar başladı. Çift çekişmeli boşanmaya gitti. Bunun üzerine B.A., eşiyle birlikte yaşadıkları babasına ait olan evden taşındı. Sonrasında hem B.A. hem de babası, kendi evlerinde oturdukları gerekçesiyle M.A.'nın evi tahliye etmesini talep etti. İtirazlar ve talep ışığında İstanbul Anadolu Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi, söz konusu konutun tahsisi hakkında ara karar verdi. Mahkeme, evin M.A.'ya tahsis edilmesine karar verdi.

M.A.'nın diğer avukatı Elif Büşra Berber ise "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır" diye konuştu.

'AYRI BİR DAVA'

B.A.'NIN avukatı Elif Büşra Berber, "Kanun koyucunun amacı burada kadın-erkek ayrımı değildir, aksine olması gerektiği gibi ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan tarafı korumak, barınma hakkını sağlamaktır" dedi. Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren M.A.'nın avukatı A. İslam Gezer, "Bu gibi durumlarda, mahkeme korunmaya muhtaç eşin konutta yaşadığını tespit ederse, mülkiyet kime ait olursa olsun konutu bu eşe tahsis edebilmektedir. Aile mahkemeleri kamu yararı, çocukların üstün yararı ve zayıf tarafın korunması ilkesiyle hareket ederken, mülkiyet hakkı iddiaları ancak ayrı bir dava yoluyla çözülebilir" dedi.